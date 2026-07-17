Eskişehir'de Komşu Kavgası: 11 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Komşu Kavgası: 11 Yaralı

Eskişehir\'de Komşu Kavgası: 11 Yaralı
17.07.2026 01:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi ve bir polis memuru yaralandı.

ESKİŞEHİR'de aynı sokakta oturan komşu iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi ile onları ayırmak için müdahale eden 1 polis memuru hafif yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Obruk Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde oturan komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çevredekiler polise haber verdi. İki aile bireyleri arasında sokakta yaşanan arbede sırasında 10 kişi ile onları ayırmak için müdahale eden polis memuru B.A. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Komşu Kavgası: 11 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler Sevk yazısı ortaya çıktı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
ABD İran’ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı ABD İran'ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı 325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

00:34
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 tutuklama Aralarında İlyas Yalçıntaş da var
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 tutuklama! Aralarında İlyas Yalçıntaş da var
23:15
Eskişehir’de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1’i polis 7 yaralı
Eskişehir'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1'i polis 7 yaralı
23:11
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
21:45
Başsavcılıktan “Ahbap“ açıklaması Bilirkişi heyeti görevlendirildi
Başsavcılıktan "Ahbap" açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi
21:31
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
20:48
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 02:14:04. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Komşu Kavgası: 11 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.