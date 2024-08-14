Eskişehir\'de kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan köpek yavrusu, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Bozan Mahallesi'nde 4 metre derinliğindeki bir kuyuya köpek düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bir AFAD personeli merdiven aracılığıyla kuyuya inerek köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Ekipler, köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
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