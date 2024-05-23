Eskişehir'de LÖSEV'e kayıtlı hasta ve ailelerine et dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de LÖSEV'e kayıtlı hasta ve ailelerine et dağıtımı yapıldı

Eskişehir\'de LÖSEV\'e kayıtlı hasta ve ailelerine et dağıtımı yapıldı

Eskişehir'de Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) kayıtlı yüzlerce hasta ve ailelerine et ve et ürünlerinin dağıtımı gerçekleştirildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Yılmaz'ın ailelerle bir araya gelerek eğitim verdiği belirtildi. Eğitimin ardından hasta ve yakınlarına et ve et ürünleri dağıtıldı.

23.05.2024 13:39
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Eskişehir'de yaşayan Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) kayıtlı yüzlerce hasta ve ailelerine et ve et ürünlerinin dağıtımının yapıldığı bildirildi.

Eskişehir LÖSEV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Yılmaz'ın gönüllü olarak ailelerle bir araya geldiği bildirildi.

Yılmaz'ın "Meme Kanseri Risk Faktörleri" konulu eğitimi gerçekleştirerek, ailelerin zorlu sürecine destek olduğu kaydedilen açıklamada, "Özellikle doğru bilgi ihtiyacının yoğun ve önemli olduğu tedavi süreci, LÖSEV'in gönüllü uzmanlar eşliğinde sunduğu eğitim destekleri sayesinde ailelerin mücadelesini olumlu etkiliyor. Hasta ve hasta yakınlarının yalnız olmadıklarını bilmeleri, kendilerini geliştirmeleri ile aileler hayata daha sıkı bağlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Eğitimin ardından hasta ve yakınlara et ve et ürünlerinin dağıtımının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Hatice Yılmaz, Eskişehir, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de LÖSEV'e kayıtlı hasta ve ailelerine et dağıtımı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de LÖSEV'e kayıtlı hasta ve ailelerine et dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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