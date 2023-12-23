Eskişehir\'de motosiklet kazası: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'de, sürücüsü sokağa dönüş yapmak için manevra yapan otomobil ile çarpışan motosikletten fırlayıp ağır yaralanan Yiğit Kuş (17), tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 3 Aralık gecesi Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde meydana geldi. Ertuğrul Soybelli'nin (41), kullandığı 26 KK 845 plakalı otomobil sokağa dönmek için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Yiğit Kuş yönetimindeki 26 GG 751 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada 30 metre ileriye fırlayan motosiklet sürücüsü Kuş ile arkasındaki arkadaşı Arda Aydın (17), ağır yaralandı. İki yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Soybelli ise kazanın ardından ifadesi için polis merkezine götürülürken daha sonra serbest bırakıldı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yiğit Kuş, tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan arkadaşı Arda Aydın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; manevra yapmak için karşı şeride geçen otomobilin, o sırada gelen motosiklet ile çarpıştığı, motosikletteki sürücü Yiğit Kuş ve arkadaşının 30 metre ileri fırladığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.