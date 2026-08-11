Eskişehir\'de Motosiklet-Otomobil Kazası

ESKİŞEHİR'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Caddesi'nde meydana geldi. Y.B. (56) yönetimindeki 34 HLR 437 plakalı motosiklet, caddeye çıktığı sırada M.E. (71) yönetimindeki 26 E 1247 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Y.B. ile M.E. yaralandı. Yol kenarında park halinde bulunan 01 DB 576 plakalı hafif ticari araç da kazada hasar aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.B., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, M.E. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.