Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda seyreden M.E. yönetimindeki 58 AEN 003 plakalı motosiklet, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen N.K. ve M.Ç'ye çarptı.
Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan yayalar ve motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de motosiklet yayalara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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