Eskişehir'de ocakta unutulan yemek yangın çıkardı, uyuyakalan ev sahibi kurtarıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de ocakta unutulan yemek yangın çıkardı, uyuyakalan ev sahibi kurtarıldı

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Eskişehir\'de ocakta unutulan yemek yangın çıkardı, uyuyakalan ev sahibi kurtarıldı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir evde ocakta unutulan yemek yandı, çıkan yangında uyuyakalan 66 yaşındaki ev sahibi polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ambulansta oksijen takviyesi yapılan ev sahibi, hastaneye gitmek istemeyerek kendi rızasıyla evine döndü.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir evde çıkan yangında, polis ve itfaiye ekipleri içeride uyuyakalan ev sahibini uyandırarak kurtardı.

İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki bir binada uyuyakalan 66 yaşındaki S.S'nin ocakta unuttuğu yemek yandı.

Daireden sızan dumanları gören komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlara rağmen uyandırılamayan ev sahibinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

İtfaiye aracından uzatılan merdivenle balkondan eve giren ekipler, yangını söndürüp S.S'yi uyandırarak binadan çıkarttı.

Olay yerinde bulunan ambulansa bindirilen S.S'ye oksijen takviyesi yapıldı.

Hastaneye gitmek istemeyen ev sahibi, kendi rızasıyla evine döndü.

Polis ekipleri, ev sahibine dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA
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