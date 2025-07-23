Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangına müdahale ediliyor.
Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda devam eden yangın, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçradı.
Yangına karadan ve havadan müdahale için ekipler seferber oldu.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Orman Yangını - Son Dakika
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