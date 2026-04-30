Eskişehir'de Orta Porsuk Havzası'nın Yaşam Döngüsü Ele Alındı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de tarih meraklılarını buluşturan anlamlı bir söyleşi gerçekleştirildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Orta Porsuk Havzası'nın Tunç Çağı'ndaki su ve yaşam döngüsü ele alındı.

"Orta Porsuk Havzası-Tunç Çağlarında Su ve Yaşam Döngüsü" adlı söyleşi, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla Ergin Orbey Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdoğan Aydoğmuş açılışta gerçekleştirdiği konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin selamlarını ileterek, "Şehrimizin kimliğini oluşturan bu kadim toprakların tarihini anlamak, geleceğimizi inşa ederken bizlere rehberlik etmektedir. Porsuk Çayı'nın binlerce yıl önce olduğu gibi bugün de hayatımızın merkezinde olduğunu görmek heyecan verici. Bu tür bilimsel buluşmalarla kent belleğimizi tazelemeye ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi."

Söyleşinin konuşmacısı Dr. Özlem Çakar Kılıç, arkeolojik veriler ve bölgedeki buluntular ışığında, su kaynaklarının tarih boyunca yerleşim düzeni ve yaşam biçimleri üzerindeki etkisini anlattı. Söyleşide, Tunç Çağı'nda suyun sadece bir yaşam kaynağı değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik düzenin belirleyici unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Katılımcılar, özellikle Porsuk Havzası'ndaki yerleşimlerin suyla kurduğu ilişkiye dair dikkat çekici bilgiler edinme fırsatı buldu.

Program kapsamında görsel materyaller ve saha çalışmalarından elde edilen veriler de paylaşıldı. Böylece katılımcılar, Eskişehir ve çevresinin binlerce yıl öncesine uzanan tarihine farklı bir perspektiften bakma imkanı buldu.