Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Orta Porsuk Havzası'nın Yaşam Döngüsü Ele Alındı

30.04.2026 14:14  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de tarih meraklılarını buluşturan anlamlı bir söyleşi gerçekleştirildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Orta Porsuk Havzası'nın Tunç Çağı'ndaki su ve yaşam döngüsü ele alındı.

"Orta Porsuk Havzası-Tunç Çağlarında Su ve Yaşam Döngüsü" adlı söyleşi, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla Ergin Orbey Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdoğan Aydoğmuş açılışta gerçekleştirdiği konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin selamlarını ileterek, "Şehrimizin kimliğini oluşturan bu kadim toprakların tarihini anlamak, geleceğimizi inşa ederken bizlere rehberlik etmektedir. Porsuk Çayı'nın binlerce yıl önce olduğu gibi bugün de hayatımızın merkezinde olduğunu görmek heyecan verici. Bu tür bilimsel buluşmalarla kent belleğimizi tazelemeye ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi."

Söyleşinin konuşmacısı Dr. Özlem Çakar Kılıç, arkeolojik veriler ve bölgedeki buluntular ışığında, su kaynaklarının tarih boyunca yerleşim düzeni ve yaşam biçimleri üzerindeki etkisini anlattı. Söyleşide, Tunç Çağı'nda suyun sadece bir yaşam kaynağı değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik düzenin belirleyici unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Katılımcılar, özellikle Porsuk Havzası'ndaki yerleşimlerin suyla kurduğu ilişkiye dair dikkat çekici bilgiler edinme fırsatı buldu.

Program kapsamında görsel materyaller ve saha çalışmalarından elde edilen veriler de paylaşıldı. Böylece katılımcılar, Eskişehir ve çevresinin binlerce yıl öncesine uzanan tarihine farklı bir perspektiften bakma imkanı buldu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Avrupa Birliği’ne: Daha neyi bekliyorsunuz Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?
İzmir’de freni patlayan tır 10 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı İzmir'de freni patlayan tır 10 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump’ın elini yine tutmadı Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı
Gazeteci Mine G. Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı Gazeteci Mine G. Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı
Adım adım yeni savaşa doğru Mali’de çatışmalar şiddetleniyor Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor
Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

15:14
Pakistan’da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
14:00
Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
13:48
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 15:31:13. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.