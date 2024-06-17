Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şeker Mahallesi'ndeki Sıra Evler yanında bulunan ve içinde Tepebaşı Belediyesi Köpek Besleme Noktası'nın da yer aldığı otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede geniş bir bölgeye yayılan yangından dolayı oluşan yoğun duman, şehrin birçok noktasından görüldü. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yerleşim yerine yakın olan yangına vatandaşlar da hortumla su dökerek müdahale etmeye çalıştı. Yaklaşık 40 dönüm alanda etkili olan yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.