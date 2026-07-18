Eskişehir\'de Otluk Alanda Yangın

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Nabi Avcı Bulvarı üzerinde bulunan Kent Ormanı'nın giriş kısmında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler, Kent Ormanı çevresinde tedbir alındı.
Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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