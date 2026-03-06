Eskişehir'de Oto Hırsızlığı Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Oto Hırsızlığı Operasyonu: 11 Gözaltı

Eskişehir\'de Oto Hırsızlığı Operasyonu: 11 Gözaltı
06.03.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de oto hırsızlığına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı, çok sayıda parça ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de oto hırsızlığına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir süredir takip edilen oto hırsızlığı şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı belirlenen 5 lüks otomobile el konulurken, iş yerlerinde yapılan aramalarda; motor numarası kazınmış, lüks marka 26 araç motoru, üzerinde haciz yakalama bulunan araç motoru, seri numarası kazınmış 8 şasi, çok sayıda araç parçası ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ BEYNİ BULUNDU

Ayrıca hacizli yakalamalı araçlara ait olduğu tespit edilen 50 araç beyni, yurt dışından geçici süre ile Türkiye'ye giren ve süresi sonunda çıkması gereken araçlara ait olduğu tespit edilen 9 araç beyni ve aralarında İstanbul, Antalya, Balıkesir, Ankara ve Almanya'dan çalıntı olduğu belirlenen araçlara ait 16 araç beyni bulundu.

YAPAY ZEKAYA SUÇ OLUP OLMADIĞINI SORMUŞLAR

Polis ekiplerince yapılan incelemede; şüphelilerden birinin cep telefonundan yapay zeka sayfasına girerek 'Garajımda çalıntı araç bulundurmak suç mu?' diye yazdığı da tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Oto Hırsızlığı Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zenginler Orta Doğu’dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor Zenginler Orta Doğu'dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Trump, şimdi de Putin’le karşı karşıya Anında 10’dan fazla uçak kaldırdılar Trump, şimdi de Putin'le karşı karşıya! Anında 10'dan fazla uçak kaldırdılar
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

15:40
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın’a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
15:05
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 16:00:32. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Oto Hırsızlığı Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.