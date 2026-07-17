Eskişehir\'de Otobüs Kazası: 24 Yaralı

KAZA ANINI ANLATTI

Eskişehir'de 24 kişinin yaralandığı otobüs kazasını hafif sıyrıklarla atlatan yolculardan Gülsüm Yaşar (56), kaza sırasında uyuduğunu söyledi. Uludağ Maratonu'na gitmek için yola çıktığını anlatan Yaşar, "Burdur Bucak'tan binmiştim, Bursa'ya gidiyordum. Yolda ben şoförün arkasında oturuyordum. Uyuyordum, birden seslerle uyandım. Arabanın sarsıldığını, sağa sola gittiğini gördüm sonra da devrildik. Benim emniyet kemerim takılıydı. O yüzden ben asılı kaldım. Bana bir şey olmadı sadece kollarımı ve ayaklarımı çarptım. Ben uyuyordum, onun için bilemiyorum ama şoförün uyuyor olma ihtimali yüksek. Yolları da çok bilmiyor gibiydi. İçerde kargaşa vardı, herkes bağırıyordu. Çünkü biz tarlaya falan çıkmışız. O aralarda baya dolanmış, sağa sola yalpalamış. Sonra tekrar yola çıkmaya çalıştı, o esnada devrildik. Onu görebildim" dedi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Devrilen yolcu otobüsü vinçle şarampolden çıkarılırken, şoför Cemal Yıldırım, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Soruşturma sürüyor.