Eskişehir'de otobüste 128 sentetik hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de otobüste 128 sentetik hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Eskişehir\'de otobüste 128 sentetik hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otobüsle yolculuk yapan bir kişinin üzerinde 128 adet sentetik hap ele geçirildi. Sivrihisar ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otobüsle yolculuk yapan bir kişinin üzerinde 128 adet sentetik hap ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, otobüs ile uyuşturucu hap götürüleceği bilgisi alındı.

Sivrihisar ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 128 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de otobüste 128 sentetik hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de otobüste 128 sentetik hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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