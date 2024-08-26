Eskişehir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Eskişehir\'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Eskişehir'de meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

26.08.2024 14:20
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ESKİŞEHİR'de otomobil, karşı şeride seyir halindeki 2 araca çarptı. Kazada bölünen otomobildeki Rufi Coşkun (72) hayatını kaybetti, 1'i ağır, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Ankara çevresi akışıyla meydana geldi. Oktay Ş.'nin kullandığı 06 GSA 64 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeritte geçti. Savrulan otomobil seyir halindeki Demir Ü. Yönetimindeki 06 EIS 134 plakalı TIR ile İdris A.'nın kullandığı 34 FTR 895 plakalı otomobile takıldı. Kazada bölünen otomobildeki Rufi Coşkun hayatını kaybetti. İhbar, gelen ekipler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Oktay Ş. Yanındaki 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Rufi Coşkun'un cenazesi savcılık ve polisin incelemesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılardan Oktay Ş.'nin ciddi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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