Eskişehir'de otomobil yol çukuruna devrildi, 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de otomobil yol çukuruna devrildi, 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

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Eskişehir\'de otomobil yol çukuruna devrildi, 1 kişi öldü, 2\'si çocuk 5 kişi yaralandı
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Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda yol çalışması için açılan çukura düşen otomobilde 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Eskişehir'de yol çalışması için kazılan çukura düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Serdal Ü. (29) idaresindeki 26 NA 268 plakalı otomobil, Eskişehir- Seyitgazi kara yolunda yol yapım çalışmaları kapsamında açılan çukura düştü.

Çukura devrilen otomobilin sürücüsü ve araçtaki Sema Ü. (47), Murat Ü. (56), Buğlem U. (10), Baturalp U. (9) ve Seda Ü. (30) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralı 6 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yolculardan Sema Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
SeyitgaziEskişehirOtomobilİtfaiyeGüncelÇocukSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de otomobil yol çukuruna devrildi, 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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