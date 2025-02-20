Eskişehir'de Oyun Evleri, Ailelere ve Çocuklara Destek Oluyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Oyun Evleri, Ailelere ve Çocuklara Destek Oluyor

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Oyun Evleri'nin ailelere sağladığı kolaylıklar ve çocukların sosyalleşme imkanları hakkında bilgi verdi. Oyun Evleri, ebeveynlerin eğitim alırken çocuklarını güvenle emanet edebileceği bir ortam sunuyor.

20.02.2025 14:06  Güncelleme: 15:10
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(ESKİŞEHİR)- 71 Evler ve Emek Oyun Evleri'ne giden ve çocuklarla bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Ben tüm ebeveynlerimizin bu güzel hizmeti bilmesini ve faydalanmasını istiyorum. Gönül rahatlığıyla çocuklarınızı bizlere emanet edebilirsiniz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kurslarının (ESMEK) başlattığı Oyun Evleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Çocuklar Oyun Evleri'nde Büyükşehir Belediyesi'nin uzman personeli ile oyunlar oynarken, ebeveynler de kurslarda eğitim alıyor, aynı zamanda işlerini de kolaylıkla yapabiliyorlar.

Bu kapsamda ESMEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi, 71 Evler,  Emek, Şirintepe Eğitim Merkezi ve kırsalda da Beylikova, Alpu, Çifteler, Mihalgazi ile Sarıcakaya Merkezlerinde kurulan "Oyun Evleri" hem çocuklar hem de anne babaların yüzünü güldürüyor.  Aileler çocuklarını Büyükşehir Belediyesi'nin uzman personeline teslim ederek ESMEK kurslarına katılabilirken, aynı zamanda işlerini yapma fırsatı da buluyor.

71 Evler ve Emek Oyun Evleri'ne giden ve çocuklarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, çocuklarla oyunlar oynadı ve sohbet etti. Ailelere çağrıda bulunan Başkan Ünlüce, "Bir kentte anneler, babalar, ebeveynler ne kadar huzurluysa çocuklar da kendini o kadar güvende ve mutlu hisseder. İşte tam da bu noktada çocuklarımız, akranları ile sosyalleşme ve kendilerini geliştirme imkanı yakalarken ebeveynlerde bu zamanlarda kendi özel işlerini halledebilsinler veya kurslarımıza katılım sağlayabilsinler diye ücretsiz oyun evi hizmetimizi başlattık. Ben tüm anne, babalarımızın, ebeveynlerimizin bu güzel hizmeti bilmesini ve faydalanmasını istiyorum, arzu ediyorum. Gönül rahatlığıyla çocuklarınızı bizlere emanet edebilirsiniz" diye konuştu.

Ailelerin gönül rahatlığıyla çocukları oyun evlerine bıraktıklarını söyleyen ESMEK Oyun Evleri Sorumlusu Banu Özgüven, "ESMEK oyun evlerimizde 3-6 yaş arası çocuklarımıza eğlenerek, oynayarak öğrenme imkanı sağlarken aynı zamanda da ebeveynlerimize kurslarımıza katılabilme ve dışarıdaki kamusal işlerini halledebilme imkanı tanımaktayız. ESMEK oyun evlerimizin ilki 71 Evler Eğitim Merkezi'nde açılmıştır. Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin önderliğinde 5 tanesi ilçelerde 4 tanesi de merkezde olmak üzere şu anda toplamda 9 tane oyun evimiz aralıksız eğitim vermektedir. ESMEK oyun evlerimizde şu an 560 öğrencimiz uzman öğretmenlerimiz tarafından eğitim almaktadır. Bu zamana kadar da toplamda bin 613 çocuğumuza eğitim verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Evlerden yararlanan aileler, "Çok memnunuz. Çocuklarımızın da güvenilir bir yerde olduğunu biliyor olmak çok güzel. Beraber gidip geliyor olmamız da çok güzel. Biz bu kurslara gelirken çocuklarımızı birine bırakmak yerine çocuklarımızı da oyun evine getiriyoruz. Oyun evinden faydalanıyor. Mutlu bir anne ve mutlu bir çocuk olarak evimize dönüyoruz. Çocuklarımıza gelişim açısında çok yararı oldu. Ayşe Ünlüce Başkanımıza biz kadınlara ve çocuklarımıza sunduğu imkanlardan dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Oyun Evleri, Ailelere ve Çocuklara Destek Oluyor - Son Dakika

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