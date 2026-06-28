Eskişehir'de Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil Kazası - Son Dakika
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Eskişehir'de Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil Kazası

28.06.2026 09:55
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Tepebaşı'nda dönüş yapan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı; sürücü yaralandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde dönüş yaptığı esnada kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı.

Şirintepe Mahallesi Demirel Sokak'ta meydana gelen olayda, sokağa dönüş yapan İrem A. idaresindeki 26 AJV 947 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Dönüş esnasında hızlanan otomobil, sokaktaki kaldırım üzerinde park halinde bulunan otomobile ve motosiklete çarparak durabildi.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada, otomobil sürücüsü İrem A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İrem A., tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Tepebaşı, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil Kazası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil Kazası - Son Dakika
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