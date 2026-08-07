Eskişehir'de Piyasa Denetimi: 67 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de Piyasa Denetimi: 67 Bin Lira Ceza

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Eskişehir'de 75 firmada yapılan denetimlerde 2 bin 610 ürün incelendi, 67 bin 541 lira ceza kesildi.

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen piyasa denetimlerinde 75 firmada toplam 2 bin 610 ürün incelenirken, denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere 67 bin 541 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından il merkezi ve ilçelerde, fiyat etiketi, kasa-raf fiyat uyuşmazlığı ve benzeri konularda 61 firmada 2 bin 540 ürün denetlendi.

Ayrıca haksız fiyat artışına yönelik çalışmalarda ise 14 firmada 70 ürün kontrol edildi. Hafta boyunca toplam 75 firmada 2 bin 610 ürün denetimden geçirildi.

Denetimler sonucunda, tespit edilen aykırılıklar nedeniyle işletmelere toplam 67 bin 541 lira idari para cezası uygulandı.

Haksız fiyat artışı kapsamında hazırlanan denetim raporlarının ise değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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