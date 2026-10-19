Eskişehir\'de pompalı tüfekle öldüren Abdülkadir Çelik tutuklandı, 6 şüpheli serbest kaldı

TUTUKLANDI

Eskişehir'de tartıştığı Muratcan Altun'u (24) sokakta kovalayıp pompalı tüfekle öldüren Abdülkadir Çelik (21), çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler A.B.Ö., M.G.Ü., S.A., A.K., H.K.İ. ve S.G. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Abdülkadir Çelik'in savunmasında öldürme kastı bulunmadığını belirterek, "Muratcan Altun'un arkadaşıyla benim aramda yanlış anlaşılma üzerine bir tartışma çıktı. Daha sonra ailemle yaşadığım evime 8-9 kişi geldiler. Ellerinde silah ve kesici aletler vardı. Evin önündeki sokakta babamın darbedildiğini görünce korkutma maksadıyla 1 el ateş ettim. Yanlışlıkla oldu, öldürme maksadım yoktu" dediği öğrenildi.