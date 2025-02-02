Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, pompalı tüfekle 5 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi İlkokul Sokak'ta A.K, henüz bilinmeyen nedenle F.Ö, E.K, M.C.T, M.Y.K. ile M.E'ye pompalı tüfekle ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı - Son Dakika
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