Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda Bot ve Gondol Seferleri Durduruldu

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çayı'nda gerçekleştirilen dip temizliği çalışmaları nedeniyle bot ve gondol seferlerinin bir yapılmayacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Porsuk Çayı'nda yürüttüğümüz dip temizliği çalışmalarında su seviyesinin azalması sonucu 8 Nisan 2025 Salı itibariyle bot ve gondollarımızla bir süre hizmet verilemeyecektir. Köprübaşı bölgesindeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 20 Nisan itibariyle bot ve gondollarımızın tekrar çalışmaya başlaması planlanmaktadır."