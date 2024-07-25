Eskişehir'de Protestan Kilisesi'ne Tehdit İddiasıyla Dava Açıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Protestan Kilisesi'ne Tehdit İddiasıyla Dava Açıldı

Eskişehir\'de Protestan Kilisesi\'ne Tehdit İddiasıyla Dava Açıldı

Eskişehir'de içki içtikten sonra Protestan kilisesine zorla girmeye çalışarak, kilise görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan Aykut K. ve akrabası Halil D. hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıklar hakkında 4 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

25.07.2024 10:14
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ESKİŞEHİR'de içki içtikten sonra Protestan kilisesine zorla girmeye çalışarak, kilise görevlilerini 'Sizi yakarım' diyerek tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanıp, 9 gün sonra serbest bırakılan Aykut K. (32) ile akrabası Halil D. (42) hakkında 4 yıldan 11'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kentte oturan Aykut K. ile akrabası Halil D., geçen yıl kasım ayında birlikte içki içtikten sonra Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sümer Sokak'taki Eskişehir Protestan Kilisesi'ne gitti. Kilisenin pencere ve kapısını yumruklayan Aykut K. ile Halil D., zorla içeri girmeye çalıştı. Kapıyı açan kilise pastörü Artun Tokatlı ile yanındakilere saldırarak 'Yahudi misiniz, İsrailli misiniz? Sizi yakarım' diyerek tehdit eden 2 şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Pastör Tokatlı'nın şikayeti sonrası 2 şüpheli, yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Aykut K.'nin 2,16, Halil D.'nin ise 3,27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'nde ifadeleri alınan Aykut K. ile Halil D. işlemlerinin ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, birden fazla kişiyle tehdit, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından tutuklandı.

'ÇOK ALKOL ALDIK, HATIRLAMIYORUZ'

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde 9 gün kaldıktan sonra tahliye edilen Aykut K. ile Halil D. ilgili soruşturmasını tamamlayıp iddianame hazırladı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Aykut K. ile akrabası Halil D. hakkında 'Birden fazla kişiyi tehdit, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 4 yıldan 11 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası talep edildi. Sanıklar ifadelerinde suçlamaları kabul etmezken, çok alkol aldıklarını ve alkolün etkisiyle ne yaptıkları hatırlamadıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Protestan Kilisesi'ne Tehdit İddiasıyla Dava Açıldı - Son Dakika

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