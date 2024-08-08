Eskişehir'de Ruhsatsız İş Yeri Mühürlendi, Zabıta Aracının Lastikleri Kesildi

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Bu kadarı da pes artık! Oyun tahtasına döktüğü sıvıyla rakibini zehirledi

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ruhsatsız açtığı gerekçesiyle iş yeri mühürlenen Afganistan uyruklu P.N., Zabıta Müdürlüğü 'ne ait 6 aracın 9 lastiğini keserek zarar verdi. Polisin gözaltına altığı P.N. tutuklanırken, lastikleri kestiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos günü Yenidoğan Mahallesi Sevinç Caddesi'ndeki Afganistan uyruklu P.N.'nin işlettiği lokantanın ruhsatsız olduğunu tespit etti. Mühürleme işlemi sırasında P.N., zabıta ekipleri ile tartışırken, iş yeri polis ekiplerinin yardımıyla mühürlendi. P.N. gece saatlerinde belediye hizmet binasının yanında park halinde bulunan 6 zabıta aracının 9 lastiğini bıçakla kesip, zarar verdi. Belediyenin ihbarıyla harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lastikleri kestiği güvenlik kamerasına yansıyan Afganistan uyruklu P.N.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kamu malına zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, olayı kısa sürede açığa çıkaran Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.