Eskişehir'de Ruhsatsız İş Yeri Mühürlendi, Zabıta Aracının Lastikleri Kesildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Ruhsatsız İş Yeri Mühürlendi, Zabıta Aracının Lastikleri Kesildi

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Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ruhsatsız açıldığı gerekçesiyle iş yeri mühürlenen Afganistan uyruklu P.N., zabıta aracının lastiklerini keserek zarar verdi. P.N. tutuklandı.

08.08.2024 15:59
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ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ruhsatsız açtığı gerekçesiyle iş yeri mühürlenen Afganistan uyruklu P.N., Zabıta Müdürlüğü'ne ait 6 aracın 9 lastiğini keserek zarar verdi. Polisin gözaltına altığı P.N. tutuklanırken, lastikleri kestiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos günü Yenidoğan Mahallesi Sevinç Caddesi'ndeki Afganistan uyruklu P.N.'nin işlettiği lokantanın ruhsatsız olduğunu tespit etti. Mühürleme işlemi sırasında P.N., zabıta ekipleri ile tartışırken, iş yeri polis ekiplerinin yardımıyla mühürlendi. P.N. gece saatlerinde belediye hizmet binasının yanında park halinde bulunan 6 zabıta aracının 9 lastiğini bıçakla kesip, zarar verdi. Belediyenin ihbarıyla harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lastikleri kestiği güvenlik kamerasına yansıyan Afganistan uyruklu P.N.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kamu malına zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, olayı kısa sürede açığa çıkaran Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Ruhsatsız İş Yeri Mühürlendi, Zabıta Aracının Lastikleri Kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Ruhsatsız İş Yeri Mühürlendi, Zabıta Aracının Lastikleri Kesildi - Son Dakika
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