Eskişehir'de Sağlık Alanları Özelleştiriliyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Sağlık Alanları Özelleştiriliyor

16.07.2026 16:51
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CHP'li İbrahim Arslan, Hazine'nin özelleştirme yanıtını eleştirerek hukuki belirsizlik olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir'de sağlık alanlarının özelleştirme kapsamına alınmasıyla ilgili soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanıtını paylaşarak, "Bakanlığın cevabında, söz konusu taşınmazların Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsamına alındığı açıkça belirtilmektedir. Ancak bu kararların kaldırıldığına veya taşınmazların özelleştirme kapsamından çıkarıldığına ilişkin tek bir ifadeye yer verilmemektedir" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan yaptığı açıklamada, Eskişehir'de sağlık alanlarının özelleştirme kapsamına alınmasıyla ilgili yazılı soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği yanıtı değerlendirerek, çelişkiler içerdiğini savundu.

Arslan, Eskişehir'de Eski Devlet Hastanesi alanı, Yunusemre Devlet Hastanesi 2 Eylül Hizmet Binası, Mihalıççık Gün Sazak Devlet Hastanesi ve Sivrihisar Aile Sağlığı Merkezi'nin Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsamına alındığını hatırlattı. Kararların ardından Sağlık Bakanı, Eskişehir Valisi, AK Parti İl Başkanı ve iktidar milletvekilleri tarafından kamuoyuna peş peşe "yanlışlık düzeltilecek", "15-20 gün içinde gerekli yazı gelecek", "özelleştirme kapsamından çıkarılacak", "satılmayacak", "Cumhurbaşkanımız söz verdi", "ben olduğum sürece sattırmayız" şeklinde açıklamalar yapıldığını ifade eden Arslan, aradan yaklaşık dört ay geçtiğini, ancak konuya ilişkin alınmış yeni bir karar olmadığını kaydetti.

"BÖLYE BİR KARAR BULUNMAMAKTADIR"

Arslan, konuya ilişkin TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından verilen yanıtın hukuki açıdan önemli sonuçlar ortaya koyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bakanlığın cevabında, söz konusu taşınmazların Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsamına alındığı açıkça belirtilmektedir. Ancak bu kararların kaldırıldığına veya taşınmazların özelleştirme kapsamından çıkarıldığına ilişkin tek bir ifadeye yer verilmemektedir. Bunun hukuki anlamı açıktır. Bu taşınmazların özelleştirme kapsamından çıkarılması ancak yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı alınması ve bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla mümkündür. Bugün itibarıyla böyle bir karar bulunmamaktadır."

Arslan, Bakanlığın "taşınmazların güncel piyasa değerine, özelleştirmeden beklenen gelir tutarına, herhangi bir yatırımcıyla ön görüşme yapılıp yapılmadığına ve kamu yararının nasıl korunacağına" ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktığını kaydetti.

"CİDDİ BİR HUKUKİ BELİRSİZLİK BULUNMAKTADIR"

Bakanlığın cevabının ortaya koyduğu bir diğer önemli hususun da yetkinin halen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda bulunması olduğuna işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

"Bakanlık cevabına göre söz konusu taşınmazlarla ilgili planlama ve uygulama yetkisi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kullanılmaktadır. Bu durum, özelleştirme sürecinin hukuken devam ettiğini göstermektedir. Yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmadığı sürece bu taşınmazlar hukuken özelleştirme kapsamındadır."

Arslan, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca bu taşınmazların satış, kiralama, işletme hakkının devri, gelir ortaklığı ve benzeri yöntemlerle değerlendirilebildiğini, ayrıca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın planlama yetkisi kapsamında imar planlarında değişiklik yapılarak mevcut sağlık alanı kullanımına ilişkin yeni plan kararları alınmasının da hukuken mümkün olduğunu belirtti. Arslan, "Dolayısıyla bugün ortada yalnızca yerine getirilmemiş siyasi vaatler değil, Eskişehir'in sağlık alanlarının geleceğini doğrudan ilgilendiren ciddi bir hukuki belirsizlik bulunmaktadır" dedi.

"SAĞLIK BAKANLIĞI DÖRT AYDIR CEVAP VERMİYOR"

Arslan, aynı konuda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na yönelttiği, Eskişehir'deki sağlık tesislerinin geleceği, sağlık hizmetlerinin devamı, sağlık alanlarının korunması ve kamu sağlık altyapısına ilişkin dört ayrı yazılı soru önergesinin de, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'nde öngörülen süreler çoktan geçmiş olmasına rağmen bugüne kadar cevaplandırılmadığını söyledi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Eskişehir, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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