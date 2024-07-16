Eskişehir'de Sahne Açık etkinliği genç yetenekleri buluşturdu

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Osmangazi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen "Sahne Açık" etkinliğinde yetenekli gençlerle müzikseverler bir araya geldi.

EBB Osmangazi Gençlik Merkezi, atölye ve söyleşiler başta olmak üzere kültür-sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Osmangazi Gençlik Merkezi tarafından Kentpark'ta yapılan "Sahne Açık" etkinliğinde yetenekli gençler, kendi enstrümanlarıyla sahne aldı.

Genç yeteneklerin keşfedilmesine olanak tanıyan Sahne Açık etkinliği, ilerleyen günlerde de devam edecek.