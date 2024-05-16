Eskişehir'de Sahte Dekontla Otomobil Dolandırıcılığı İddianamesi Hazırlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Sahte Dekontla Otomobil Dolandırıcılığı İddianamesi Hazırlandı

Eskişehir\'de Sahte Dekontla Otomobil Dolandırıcılığı İddianamesi Hazırlandı

Eskişehir'de sahte dekontla otomobil devri yaparak 11 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 5'i tutuklu 33 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerin sahte havale dekontu kullanarak araçları satın alıp birkaç kez el değiştirdikleri ve dolandırıcılık yaptıkları belirtildi. 33 şüpheli hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından hapis cezası talep edildi.

16.05.2024 15:20
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Eskişehir'de sahte dekontla otomobil devri yaparak 11 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 5'i tutuklu 33 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin; internette satışa konulan araçların sahipleriyle müşteri olarak pazarlık edip noter satışı için özellikle saat 16.00'dan sonrası için randevulaştıkları, önceden hazırlanmış sahte havale dekontunu müştekilere göstererek paranın ertesi günü hesabına geçeceğine ikna ettikten sonra araçları satın alarak dolandırıcılık yaptıkları ve birkaç kez el değiştirdikleri araçların bulunması ve alınmasını engelledikleri belirlendi.

Bu yöntemle 11 kişiyi 3,5 milyon lira dolandıran 5'i tutuklu 33 kişi hakkında hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 14 şüpheli hakkında 1 kez, 5 şüpheli hakkında 2 kez, 2 şüpheli hakkında 3 kez, 7 şüpheli hakkında 4 kez, 2 şüpheli hakkında 4 kez, 2 şüpheli hakkında 5 kez, 1 şüpheli hakkında 11 kez olmak üzere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. 33 şüpheli hakkında ayrıca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar da hapis cezası talep edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Sahte Dekontla Otomobil Dolandırıcılığı İddianamesi Hazırlandı - Son Dakika

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