Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den Eso ve Eosb'ye Ziyaret

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Ziyaretlerde kentin sanayisini ve ekonomik vizyonunu güçlendirmek amacıyla yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir'in sınai ve ekonomik gelişimine katkı sunan kurumlara yönelik ziyaretlerini sürdürdü. Başkan Ünlüce; Başkan Danışmanı Ayhan Kavas, Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Çağrı Özeçoğlu ile birlikte Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Kentin sanayi potansiyeli konuşuldu

Ziyaretlerin ilk durağı, Eskişehir Sanayi Odası oldu. Başkan Ünlüce, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ile bir araya gelirken, görüşmeye ESO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Korkmaz, Bülent Ayva, Serdar Uğur Yalçın, Fatih Düş, Nilay Güneş Erdemir, Ahmet Özdemirel ve Emre Sarar da katıldı.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Şehrimizin sanayi, ekonomi ve kalkınma vizyonuna yönelik iş birliği ve ortak hedeflerin ele alındığı bu nazik ziyaret için teşekkür ederiz" dedi. Başkan Ayşe Ünlüce ise kentimizin sanayi potansiyelini ve üretim gücünü artırmaya yönelik çalışmalar üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, ev sahipliği için Kesikbaş ve yönetimine teşekkür etti.

"Eskişehir OSB olarak bu vizyona katkı sunmaya hazırız"

ESO ziyaretinin ardından Başkan Ünlüce ve beraberindeki heyet, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ile bir araya geldi. Ziyarette Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Zeydan, Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Samet Özkaya, Denetim Kurulu Üyeleri Erol Öz ve Hasan Hakan Bayar ile Bölge Müdürü Erhan Tatar hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren EOSB Başkanı Nadir Küpeli, "2026 Eskişehir Yılı'nın, kentimizin marka değerini güçlendirecek; sanayi, kültür ve yaşam kalitesini bir arada yükseltecek önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Eskişehir OSB olarak bu vizyona katkı sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen görüşmelerde Başkan Ünlüce, yıl boyunca hayata geçirilmesi planlanan projeler, kent vizyonu ile Eskişehir'in sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunacak çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaretlerde ayrıca "2026 Eskişehir Yılı" kapsamında planlanan projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.