Eskişehir'de Şantajla Yağma: 4 Tutuklama

Eskişehir'de şantajla "nitelikli yağma" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şantajla "nitelikli yağma" suçunu işledikleri belirlenen 4 zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Polis, düzenlediği operasyonda S.K, İ.Ö, T.B. ve İ.B'yi yakaladı.
Yapılan aramalarda 188 bin 95 lira, 15 altın, 2 cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
