Eskişehir'de 'Şehir Paylaşmaktır' Projesi Yeniden Başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de 'Şehir Paylaşmaktır' Projesi Yeniden Başladı

Eskişehir\'de \'Şehir Paylaşmaktır\' Projesi Yeniden Başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik krizden etkilenen vatandaşlara umut olmak amacıyla 'Şehir Paylaşmaktır' dayanışma projesini tekrar hayata geçiriyor. Hayırseverler internet üzerinden erzak kolisi satın alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

14.01.2025 13:17  Güncelleme: 13:35
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) örnek dayanışma uygulaması "Şehir Paylaşmaktır", yeniden hayırseverler ve ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya başlıyor. Hayırseverlere seslenen Başkan Ayşe Ünlüce, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak 'Şehir Paylaşmaktır' diyerek iyiliği, umudu ve bereketi çoğaltıyoruz. Dayanışmamız Türkiye'ye umut olsun" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır sürdürdüğü ve veren el ile alan elin birbirini görmediği örnek dayanışma projesi "Şehir Paylaşmaktır" dayanışmasını tekrar hayata geçirdi. Ekonomik krizden ve hayat pahalılığından etkilenen vatandaşlara umut olacak uygulama kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerin internet üzerinden satın alacağı erzak kolilerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

"Şehir Paylaşmaktır" kolisinin içeriğindeki ürünler, Türkiye'nin dört bir yanından kooperatiflerle birlikte çalışan Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketler'den temin edilecek. Kolinin içinde ise 5 kg buğday unu, 1 kg nohut, 1 kg fasulye, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg bulgur, 1 kg pirinç, 1 kg çay, 500 gram erişte, 500 gram makarna, 2 litre ayçiçek yağı, domates salçası bulunuyor.

Hayırseverlere seslenen Başkan Ünlüce, şöyle konuştu:

"Bu şehrin mayasında yardımlaşma, Yunus Emre'nin ruhundan gelen aşk ve sevgi vardır. Güzel bakan gözlerin, güzel gördüğü şehirdir burası. Şimdi güzellikleri çoğaltma zamanı. Birbirimize sımsıkı sarılmamız gereken bir dönemdeyiz. Yaşanan ekonomik kriz ve hayat pahalılığı toplumumuzda derin yaralar açtı. 'Şehir Paylaşmaktır' diyerek siz hayırseverlerden aldığımız güçle büyük bir iyilik zinciri oluşturuyoruz. Eskişehir'den başlayarak sesimizin ulaştığı herkesi bu zincirin halkası olmaya davet ediyorum. Bir elin verdiğini diğer elin görmeyeceği dayanışmamız Türkiye'ye umut olsun. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak bizler iyiliği, umudu ve bereketi çoğaltmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu iyilik zincirini Büyükşehir Belediyemize ait Üretici Marketlerimizle sağlayacağız. Marketlerimiz sayesinde hem şehrimizdeki hem de Türkiye'nin dört bir yanında bulunan yerel üreticilerimizi destekliyoruz. Üreticimizin kooperatifleşerek ürettiği, birbirinden güzel, lezzetli ve sağlıklı ürünleri satmak için ihtiyaçları olan pazar ihtiyacını karşılıyoruz. Marketlerimiz sayesinde üreticilerle tüketicileri buluşturarak dayanışmamızı güçlendiriyoruz."

Gıda kolisi almak isteyen yardımseverler, Eskişehirli üreticiler başta olmak üzere 35'in üzerinde üretici kooperatifinin tereyağından kurutulmuş meyveye, bakliyattan tarhanaya yüzlerce ürünün bulunduğu Üretici Marketlerden bizzat giderek veya 'sehirpaylasmaktir.eskisehir.bel.tr' internet adresi üzerinden bin 100 TL karşılığında 1 koli satın alım yapabiliyor. Satın alınan koliler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince vatandaşlara ulaştırılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'Şehir Paylaşmaktır' Projesi Yeniden Başladı - Son Dakika

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