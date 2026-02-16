Eskişehir'de Dayanışma Ruhu, "Şehir Paylaşmaktır" Uygulaması ile Büyüyor - Son Dakika
Eskişehir'de Dayanışma Ruhu, "Şehir Paylaşmaktır" Uygulaması ile Büyüyor

16.02.2026 13:37  Güncelleme: 14:55
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 'Şehir Paylaşmaktır' uygulaması ile dayanışma ruhunu ramazan ayında güçlendiriyor. İhtiyaç sahiplerine gıda kolileri ulaştırarak vatandaşları yardımlaşmaya davet eden Başkan Ayşe Ünlüce, bu kampanyanın önemini vurguladı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) "Şehir Paylaşmaktır" uygulaması, dayanışmacı yurttaşlarla ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. Uygulama kapsamında hazırlanan erzak kolileri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaştırılıyor. Vatandaşları dayanışmaya destek vermeye davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Gelin bu ramazanda sevgimizi de sofralarımızı da paylaşalım. Eskişehir'de kimse kendini yalnız hissetmesin" dedi.

Eskişehir'de ramazan ayının bereketi ve paylaşma ruhu, "Şehir Paylaşmaktır" kampanyasıyla büyüyor. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında yardımseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruluyor.

Bu yıl hazırlanan "Şehir Paylaşmaktır" gıda kolilerinin içinde 2 kilogram buğday unu, 1 kilogram nohut, 1 kilogram fasulye, 1 kilogram pilavlık bulgur, Osmancık pirinç, 1 kilogram yeşil mercimek, fiyonk ve burgu makarna, 500 gram erişte, 500 gram çay, 680 gram salça ile 1 litre ayçiçek yağı bulunuyor.

Gıda kolisi almak isteyen yardımseverler, Üretici Marketlere bizzat giderek ya da 'sehirpaylasmaktir.eskisehir.bel.tr' adresi üzerinden bin 200 TL karşılığında bir koli satın alabiliyor. Satın alınan koliler, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kolilerde yer alan ürünler, Türkiye'nin dört bir yanından 35'in üzerinde üretici kooperatifiyle birlikte çalışan Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerden temin ediliyor. Kooperatifler tarafından üretilen yüzlerce ürünün bulunduğu marketler aracılığıyla hem ihtiyaç sahiplerine destek sağlanıyor hem de başta Eskişehirli üreticiler olmak üzere yerel üreticiler destekleniyor.

"Bu ramazanda dayanışmayı büyütüyor, iyiliği çoğaltıyoruz"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Ünlüce, "Bu ramazanda dayanışmayı büyütüyor, iyiliği çoğaltıyoruz. Şehir Paylaşmaktır diyerek hayırseverlerimizle ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyoruz. Bir kolinin içinde sadece gıda değil; umut var, kardeşlik var, birlikte olmanın gücü var. Gelin bu ramazanda sevgimizi de sofralarımızı da paylaşalım. Dayanışmanın şehri Eskişehir'de kimse kendini yalnız hissetmesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
