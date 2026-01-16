Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk Konuk Evi, Kent Belleğini Koruyan Söyleşiye Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk Konuk Evi, Kent Belleğini Koruyan Söyleşiye Ev Sahipliği Yaptı

16.01.2026 13:10  Güncelleme: 14:03
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 'Şehrin Yadigarları Söyleşileri'nin ikinci buluşmasında, Porsuk Otel'in tarihsel süreci ve Eskişehir'in kültürel dönüşümü ele alındı. Etkinlikte, kent hafızasının önemi vurgulandı.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk Konuk Evi, "Şehrin Yadigarları Söyleşileri" dizisinin ikinci buluşmasına ev sahipliği yaptı. Söyleşide, kentin simge yapılarından Porsuk Otel'in geçmişten bugüne uzanan serüveni, Eskişehir'in sosyal, kültürel ve mimari dönüşümüyle birlikte ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen "Şehrin Yadigarları Söyleşileri" dizisi, Eskişehir'in tarihine tanıklık eden yapılar üzerinden geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor. Kentin ortak hafızasını güçlendirerek Eskişehirlileri tarihsel miras etrafından buluşturmayı amaçlayan söyleşilerin ikincisi, Porsuk Konuk Evi'nde gerçekleştirildi. "Orta Anadolu'da Asırlık Bir Kültür Durağı: Porsuk Otel ve Eskişehir" başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Porsuk Otel'in kent belleğindeki yeri çok yönlü olarak değerlendirildi.

"Dikkat çekmek istediğimiz şey kent hafızası"

Açılış konuşmasını yapan Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Sercan Kara, "Şehrin Yadigarları serisi aslında kentimizde kültürel miras ve kent tarihi açısından önemli olan mekan ve yapıları odaklanmak üzerine kurulmuş bir söyleşi serisiydi. Ama burada özellikle dikkat çekmek istediğimiz şey kent hafızası. Hafıza nasıl biz insanlar için çok değerli ve kıymetliyse kentler için de aynen öyle" dedi.

Konuşmanın ardından söyleşiye geçildi. Arkeolog Sergen Çirkin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşinin konuşmacıları Prof. Dr. Kemal Yakut ve Doç. Dr. Duygu Yetgin Akgün, Porsuk Otel'in yalnızca bir konaklama yapısı olmadığını aktardı. Konuşmacılar, kentin sosyal yaşamında üstlendiği rolü ve kültürel miras niteliğini arşiv belgeleri ve tarihsel veriler eşliğinde aktardı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

