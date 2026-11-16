Eskişehir'de semt pazarındaki kamyonet yangını binanın 2. katına yükseldi - Son Dakika
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Eskişehir'de semt pazarındaki kamyonet yangını binanın 2. katına yükseldi

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Eskişehir\'de semt pazarındaki kamyonet yangını binanın 2. katına yükseldi
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Tepebaşı'ndaki semt pazarında park halindeki kamyonetin kasasında çıkan yangın, yanındaki binanın 2. katına ulaştı. İtfaiye alevleri söndürdü; kamyonet kullanılamaz hale gelirken panik atak geçiren bir kadın hastaneye kaldırıldı, tüpte gaz kaçağı tespit edildi.

Eskişehir'de semt pazarında park halindeki kamyonetin kasasında çıkan yangın, bitişiğindeki binanın 2'nci katına sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, apartmanda oturan bir kadın yangın sırasında panik atak geçirdi.

Tepebaşı ilçesine bağlı semt pazarının kurulduğu Bahçelievler Mahallesi'nde park halinde bulunan 26 DP 882 plakalı kamyonetin kasasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın yanındaki binanın 2'nci katına ulaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında apartmandaki evinde oturan Seda Ç. (50), yükselen dumandan korkup panik atak geçirdi.

GAZ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Seda Ç., hastaneye kaldırıldı. İlk incelemede, yangının kamyonetin kasasında bulunan küçük tüpten çıktığı tespit edildi. Tüpte gaz kaçağı olduğu anlaşılması üzerine sokakta geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, araçta pazarcılara çay satışı yapıldığı belirlendi. Alevlerin sıçradığı binada da hasar oluşurken, yangına ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
Panik BozukluğuEskişehirTepebaşıİtfaiyeGüncelYaşamSon Dakika

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