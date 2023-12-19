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Eskişehir'de servis minibüsleri çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de servis minibüsleri çarpıştı: 10 yaralı

Eskişehir'de Organize Sanayi Bölgesi ikinci köprülü kavşak girişinde iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada 2'si sürücü olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19.12.2023 - 17:49,
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ESKİŞEHİR'de işçileri taşıyan iki servis minibüsü çarpışırken, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi ikinci köprülü kavşak girişinde meydana geldi. Salih Ç. yönetimindeki 26 S 0187 plakalı servis minibüsü ile kavşakta Metin B. idaresindeki 26 S 1088 plakalı minibüsü çarpıştı. Kazada 2'si sürücü 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

Eskişehir\'de servis minibüsleri çarpıştı: 10 yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de servis minibüsleri çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
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