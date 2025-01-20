Eskişehir\'de \'Sevgi Eli Uzatıyoruz\' Uygulaması Devam Ediyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Sevgi Eli Uzatıyoruz" uygulaması kapsamında evden çıkamayacak durumdaki yaşlı, hasta ve engellilere yönelik verdiği ücretsiz evde kişisel bakım hizmetlerine devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile 2016 yılında başladığı ve büyük ilgi gören "Sevgi Eli Uzatıyoruz" uygulamasını sürdürüyor. Uygulama kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin uzman personeli, vatandaşların evlerine giderek saç kesimi ve bakımı, tırnak bakımı, saç ve sakal tıraşı, evde yıkama hizmetlerini ücretsiz veriyor.

Hizmetin yaş ve cinsiyet ayırmaksızın tüm ihtiyaç sahiplerine verildiğini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, evden çıkamayacak durumda olan vatandaşların '0530 915 03 54' numaralı telefonu arayarak hizmetler hakkında bilgi alabileceğini belirtti.