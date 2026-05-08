Eskişehir'de Açıköğretim Fakültesi Sınavları İçin Toplu Ulaşımda Düzenleme
Eskişehir'de Açıköğretim Fakültesi Sınavları İçin Toplu Ulaşımda Düzenleme

08.05.2026 14:35  Güncelleme: 16:02
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları öncesinde toplu ulaşımda önemli düzenlemeler yaptı. 9-10 Mayıs'ta tramvay seferleri sıklaştırılacak ve otobüs hatlarında da yoğunluk dikkate alınarak hizmet verilecektir.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin katılım sağladığı Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi, dönem sonu sınavları öncesinde toplu ulaşımda önemli bir düzenlemeye gitti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ESTRAM tarafından yapılan düzenleme kapsamında, 9-10 Mayıs günlerinde sınav saatleri öncesi ve sonrasında tüm tramvay hatlarında seferlerin sıklaştırılacağını duyurdu. ESTRAM, sınava girecek adayların toplu taşımayı rahatlıkla kullanabilmeleri için gerekli tüm planlamaların yapıldığını belirtti.

Otobüs hatlarında ise sınav yoğunluğu dikkate alınarak 4K, 4M ve 63K numaralı otobüsler hafta içi sefer saatlerinde hizmet verecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dilerken, vatandaşlardan hafta sonu toplu taşıma kullanımında yapılacak düzenlemelere dikkat etmelerini istedi.

Kaynak: ANKA

