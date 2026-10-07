Eskişehir\'de sis görüş mesafesini düşürüyor, öğleyin etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında sis etkili oluyor.

Kentte görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis nedeniyle sürücüler şehir merkezindeki yollarda kontrollü ilerliyor.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.