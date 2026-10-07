Eskişehir'de sis görüş mesafesini düşürüyor, öğleyin etkisini kaybetmesi bekleniyor.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında sis etkisini sürdürüyor ve görüş mesafesini düşürüyor. Bu nedenle şehir merkezindeki yollarda sürücüler kontrollü ilerliyor; hava sıcaklığı 9 derece ölçüldü, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında sis etkili oluyor.
Kentte görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis nedeniyle sürücüler şehir merkezindeki yollarda kontrollü ilerliyor.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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