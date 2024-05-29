Eskişehir'de site şantiyesinde çıkan kavgada bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de site şantiyesinde çıkan kavgada bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Vadişehir Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında çıkan kavgada bıçakla yaralanan iki güvenlik görevlisinden biri, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

29.05.2024 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde site şantiyesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan iki güvenlik görevlisinden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Vadişehir Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'ndeki inşaat alanında aralarında husumet bulunan güvenlik görevlileri Bedri Ergün ile F.B. arasında küfürleşme üzerine çıkan tartışma sonucu bıçakla yaralanan Ergün, tedavisi için kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı F.B. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan F.B, emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen F.B'nin işlemleri sürüyor.

İkili arasında şantiyede başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanındaki bıçakla Bedri Ergün'ü vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan F.B, arbede sırasında elinden bıçakla yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Odunpazarı, Eskişehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de site şantiyesinde çıkan kavgada bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:01 Devlet hastanesinde skandal Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü Devlet hastanesinde skandal! Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
10:20 Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:07 CHP’li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var CHP'li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var
10:52 Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor
10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
10:24 AK Parti’nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iki konuda uyardı AK Parti'nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki konuda uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 15:32:17. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de site şantiyesinde çıkan kavgada bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement