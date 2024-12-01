Eskişehir'de Spor Alanlarına Yenilikçi Bakım Çalışmaları - Son Dakika
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Eskişehir'de Spor Alanlarına Yenilikçi Bakım Çalışmaları

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi spor sahası ve Kanlıkavak basketbol sahasında bakım ve onarım çalışmaları başlatarak vatandaşlara daha konforlu spor yapma imkanı sunuyor. Saha zeminleri yenileniyor, tribünler ve soyunma odaları bakıma alınıyor.

01.12.2024 15:55
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi spor sahası ile Kanlıkavak basketbol sahasında bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Vatandaşların daha konforlu ortamda spor yapmasına imkan tanıyan Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü faaliyetlerle modern sahaları hizmete sunuyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Osmangazi spor sahası ve Kanlıkavak basketbol sahasında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Futbol sahasında suni çim yenileme ve kale direkleri yenileme işlemleri yapılırken, basketbol sahasında da akrilik zemin kaplama çalışması yapılıyor.

Yürütülen faaliyetler sonrası sahalar modern bir görünüme kavuşurken, saha zemini sporcular için en uygun hale getirilecek. Ayrıca sahalarda bulunan mevcut tribünler, soyunma odaları ve depoların da bakım ve onarım çalışmaları yapılarak görsel ve yapısal kalitesi artırılacak. Vatandaşlara ücretsiz  hizmet veren bu yeniliklerle Osmangazi spor sahası ve Kanlıkavak basketbol sahası sporseverlerin uğrak noktası olmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

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