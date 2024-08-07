Eskişehir'de Sulama Kanalında Cansız Beden Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Sulama Kanalında Cansız Beden Bulundu

Geniş Video İzle

Eskişehir'de sulama kanalına düşen bir çocuğu kurtarmak için suda kaybolan bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset hastaneye kaldırıldı.

07.08.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eskişehir'de sulama kanalına düşen 9 yaşındaki İ.M.E. isimli çocuğu kurtardıktan sonra suda kaybolan İrfan Bağrıaçık (56) için sulama kanalı boyunca arama çalışması yapıldı. Dalgıçlar, Bağrıaçık'ın cansız bedenini kaybolduğu noktadan yaklaşık 500 metre uzaklıkta buldu. Sudan çıkarılan Bağrıaçık'ın cesedi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Bağrıaçık'ın çocuğu kurtardığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da sulama kanalındaki arama çalışmalarını olay yerinden takip etti. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir\'de Sulama Kanalında Cansız Beden Bulundu
Kaynak: DHA

Eskişehir, Acil Durum, Suç, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Sulama Kanalında Cansız Beden Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:02 Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı Jandarma müdahale edince ortalık karıştı Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı
11:35 Japonya’daki 7.1’lik depremden ilk görüntüler AVM’deki ürünler yere bile düşmedi Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:45 Pendik’te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı
19:43 TFF’de peş peşe istifalar 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 13:53:58. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Sulama Kanalında Cansız Beden Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement