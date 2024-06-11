Eskişehir\'de Suya Girişler Yasaklandı

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Eskişehir Valiliği, boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi için baraj gölü, gölet, regülatör ve sulama kanalı gibi yerlere serinleme veya yüzme amaçlı girilmesini yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında yaşanan boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla bazı kararlar alındı.

Buna göre, il sınırları içinde baraj gölü, gölet, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma amaçlı inşa edilen tesislerde, usulüne uygun biçimde izin alınan yerler dışında akarsularda suya girmenin yasaklanmasına karar verildi.

Yasaklama kararını ihlal eden kişilerin yetkili kolluk güçlerince sulardan uzaklaştırılmasına, ihlale ilişkin belgelendirme işinin yetkili kolluk güçleri ve Devlet Su İşleri Eskişehir Bölge Müdürlüğü görevlilerince yapılmasına hükmedildi.

Yasaya uymayan 15 yaşından büyüklerin kendileri ve 15 yaşından küçüklerin velileri hakkında "İl İdaresi Kanunu" ve "Kabahatler Kanunu" hükmü gereğince idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.