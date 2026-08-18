Eskişehir'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Eskişehir\'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
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Eskişehir'de virajı alamayarak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü D.B.K. yaralandı.

ESKİŞEHİR'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü D.B.K. (28), yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Virajı alamayan D.B.K.'nin kontrolünü yitirdiği 26 VU 683 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkıp önce bariyerlere ardından ağaca çarparak takla attı. Sürücü D.B.K., araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan D.B.K., sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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