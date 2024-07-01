Eskişehir'de Taksi ve Otomobil Gasbeden Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Taksi ve Otomobil Gasbeden Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'de bir taksiyi bıçakla gasbeden ve daha sonra başka bir otomobili de gasbederek kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü ve ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Gasbedilen araçlar sahiplerine teslim edildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.07.2024 03:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, önce bindiği taksiyi daha sonra başka bir otomobili bıçakla gasbederek kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Tunalı Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde 26 T 0023 plakalı bir taksiyi durduran Kaan Ali E. (24) üzerindeki bıçakla taksiyi gasbederek bölgeden uzaklaştı.

Taksicinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın talimatı ile kent genelinde görevli tüm personel, şüphelinin geçebileceği muhtemel güzergahlarda tedbir aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu Kaan Ali E'nin kaçırdığı taksi, Sümer Mahallesi Muhsin Ertuğrul Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.

Ekipler, bölgedeki incelemede şüpheli Kaan Ali E'nin aynı sokak üzerindeki 26 SA 626 plakalı bir otomobili yine bıçakla gasbederek kaçtığını tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu Kaan Ali E. yönetimindeki otomobil, Akcami Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.

Polis tarafından gözaltına alınan Kaan Ali E, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gasbedilen araçlar sahiplerine teslim edildi.

Hastanedeki sağlık kontrolünde uyuşturucu etkisinde olduğu belirlenen Kaan Ali E. ifadesi alınmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Taksi ve Otomobil Gasbeden Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:15 Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı’nı dağıtırım Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı'nı dağıtırım
02:29 Yangın yerine dönen Kayseri’de güvenlik önlemleri artırıldı Vali Gökmen Çiçek’ten önemli çağrı Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı
22:53 Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, iş yerleri ateşe verildi Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, iş yerleri ateşe verildi
19:29 İzmir’de restorandaki patlamada 5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı İzmir'de restorandaki patlamada 5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı
09:59 Ayşe Ateş’ten ilk duruşmaya saatler kala dikkat çeken paylaşım Ayşe Ateş'ten ilk duruşmaya saatler kala dikkat çeken paylaşım
08:43 20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez’e kaptırdı 20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı
08:40 Deniz yatağındaki uyku az kalsın pahalıya patlıyordu 2 mil ötede kurtartıldığında hala uyuyordu Deniz yatağındaki uyku az kalsın pahalıya patlıyordu! 2 mil ötede kurtartıldığında hala uyuyordu
00:03 Kayseri’deki taciz olayının ardından MHP’li Özdemir’den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz Kayseri'deki taciz olayının ardından MHP'li Özdemir'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz
23:34 Nijerya’da düğün, cenaze ve hastane saldırılarında 18 kişi öldü Nijerya'da düğün, cenaze ve hastane saldırılarında 18 kişi öldü
23:09 Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı 9 gün sonra acı haber geldi Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı! 9 gün sonra acı haber geldi
21:23 Fransa’daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor Fransa'daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi! Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor
21:19 Muğla’da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu Muğla'da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu
21:08 Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3’üne mezar oldu Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3'üne mezar oldu
20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 08:55:38. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Taksi ve Otomobil Gasbeden Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement