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Eskişehir'de taksicinin el frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Taksi sürücüsü K.D. kullandığı 26 T 0469 plakalı otomobili Büyükdere Mahallesi'nde Fazıl Sokak'ta park edip alışveriş yapmak için bir markete girdi.

Sürücü K.D'nin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, bir süre sonra hareket etti.

Durumu fark eden K.D, marketten dışarı çıkarak otomobilin önüne geçti. Otomobili elleriyle durdurmak isteyen K.D, hareket halindeki otomobilin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 11 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilin altından çıkarılan K.D, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

K.D'nin durdurmaya çalıştığı otomobilin altında kalarak yaralandığı anlar, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.