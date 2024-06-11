Eskişehir'de taksicinin el frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalma anı - Son Dakika
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Eskişehir'de taksicinin el frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalma anı

Eskişehir\'de taksicinin el frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalma anı

Eskişehir'de bir taksici, el frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalarak yaralandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, taksici aracını park edip markete girdikten sonra otomobil hareket etti. Durumu fark eden taksici, otomobili durdurmaya çalışırken altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu taksici araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

11.06.2024 15:11
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Eskişehir'de taksicinin el frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Taksi sürücüsü K.D. kullandığı 26 T 0469 plakalı otomobili Büyükdere Mahallesi'nde Fazıl Sokak'ta park edip alışveriş yapmak için bir markete girdi.
Sürücü K.D'nin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, bir süre sonra hareket etti.
Durumu fark eden K.D, marketten dışarı çıkarak otomobilin önüne geçti. Otomobili elleriyle durdurmak isteyen K.D, hareket halindeki otomobilin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 11 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilin altından çıkarılan K.D, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
K.D'nin durdurmaya çalıştığı otomobilin altında kalarak yaralandığı anlar, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de taksicinin el frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalma anı - Son Dakika

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