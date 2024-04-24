Eskişehir'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 3 Gözaltı

Eskişehir\'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 3 Gözaltı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde ellerindeki 1866 parça tarihi eseri satmaya çalışan 3 zanlı, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen birçok tarihi eser ele geçirildi. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

24.04.2024 15:29  Güncelleme: 15:36
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Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde ellerindeki 1866 parça tarihi eseri satmaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin kullandığı aracı durduran jandarma, yaptıkları aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1723 bronz sikke, 113 bronz yüzük, 16 bronz kolye ucu, 5 bronz mühür, bronz kadın heykeli, mermer hayvan heykeli ve 7 bronz obje ele geçirdi.

Söz konusu tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen zanlılar gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bu kişiler hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 3 Gözaltı - Son Dakika

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