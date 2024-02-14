Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir\'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli tarihi eserleri ve ruhsatsız tabancayı satmak için müşteri ararken yakalandı. Araçlarında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 40 gümüş sikke, tabanca ve şarjör ile fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, Eskişehir'de yapılan denetimlerde aranan 90 kişi yakalandı ve Tepebaşı ilçesinde bir şüphelinin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi.

14.02.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri ve ruhsatsız tabancayı satmak için müşteri aradıkları ve Afyonkarahisar'dan Seyitgazi ilçesine gelecekleri bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerince şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 40 gümüş sikke, 9 milimetre çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 9 milimetre çapında 17 fişek ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aranan 90 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-14 Şubat tarihlerinde sorumluluk bölgelerinde denetimler yapıldı.

İcra edilen faaliyetlerde, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 76, 5-10 yıl arası 12, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 90 kişi yakalandı.

Şüpheliler, gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Tepebaşı ilçesinde bir şüphelinin evinde kullanmak ve satmak için uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada, bir miktar kubar esrar, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Şüpheli hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticaret" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Polis ekiplerince aranan 116 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla kent genelinde 6-13 Şubat tarihlerinde çalışma yürüttü.

Uygulamada, 2 yıla kadar hapis cezası olan 8, 2-5 yıla kadar hapis cezası olan 16, 5-10 yıla kadar hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 1 olmak üzere toplam 31 hükümlü yakalandı.

81 farklı suçtan 116 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, yakalananların 85'inin ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Seyitgazi, Jandarma, Roma, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 16:28:27. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement