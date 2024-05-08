Eskişehir\'de tefecilik operasyonu: 2 zanlıdan biri tutuklandı

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Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 49 ilde mali suç örgütlerine düzenlenen "Mahzen-40" operasyonları kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucu 2 şüphelinin bankalardan kredi almakta zorlanan ve nakde ihtiyacı bulunan özellikle yaşlı ve emeklilere yüksek faizle borç verdiği ve icra yoluyla tahsilat yaparak 19 kişiyi mağdur ettiği belirlendi.

Mağdurlardan 3 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen zanlılar M.S. ve oğlu A.S. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen "Mahzen-40" operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.