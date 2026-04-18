Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 4 Tutuklama

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin operasyonu sonucunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "tefecilik", "nitelikli yağma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarını işledikleri öne sürülen zanlıların yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından çok sayıda adrese düzenlenen operasyonla 15 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.