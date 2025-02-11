Eskişehir'de 'Tertemiz Eskişehir' Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de 'Tertemiz Eskişehir' Kampanyası Başlatıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 'Tertemiz Eskişehir' kampanyası kapsamında yerlerdeki sigara izmaritleri ve atıkları önlemek amacıyla kendi ürettiği küllük aparatlarını çöp kutularına yerleştiriyor. Zabıta ekipleri ise çevreyi kirletenlere ceza uyguluyor.

11.02.2025 13:44  Güncelleme: 15:21
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Tertemiz Eskişehir" kampanyası kapsamında kendi atölyelerinde ürettiği küllük aparatını, kentin çeşitli noktalarındaki çöp kutularına yerleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi Zabıta müdürlükleri "Daha temiz bir Eskişehir" için harekete geçmişti. "Tertemiz Eskişehir" için yerlere tüküren, çöp, sigara izmariti, çekirdek kabuğu ve benzeri atıkları çöp kutuları yerine yerlere atanlarla ilgili zabıta ekipleri, 2 bin 953 TL idari para cezası uyguluyor.

Kampanya kapsamında Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kendi atölyelerinde küllük aparatı imalatını yaparak, kentin çeşitli noktalarındaki çöp kutularına montajını gerçekleştiriyor.

"Daha temiz bir Eskişehir için el ele çalışmaya devam edeceğiz"

Gelecek nesillere temiz şehirler bırakmak için çalıştıklarını ifade eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Serap Aylin Şener, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin önderliğinde 'Tertemiz Eskişehir' kampanyasını başlattık. Bu kampanyayla birlikte belediyemizin kendi atölyelerinde, kendi iş imkanlarımızla, küllüklerimizin üretimine başladık. Bu küllüklerin şehrin dört bir yanındaki çöp kutularımıza montajlarını gerçekleştiriyoruz. Çevremizi temiz tutmak, hem geleceğimize hem çocuklarımıza sağlıklı bir yaşam alanı bırakmak, hepimizin ortak görevi. Biz bu kampanyaya destek veren Eskişehir halkına da çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte daha sağlıklı, daha temiz bir Eskişehir için el ele çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'Tertemiz Eskişehir' Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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