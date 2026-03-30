Eskişehir'de TIR Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

ESKİŞEHİR'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen TIR'ın çarptıktan sonra metrelerce sürüklediği otomobildeki Kezban Çivi (43) öldü, sürücü Zafer Çivi (48) ile Ela Can Çivi (18) yaralandı. Kaza seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, Eskişehir- Seyitgazi karayolunda meydana geldi. M.Ç. (60) idaresindeki 33 DTY 82 çekici plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrularak karşı şeride geçen TIR, Seyitgazi'den Eskişehir istikametine giden Zafer Çivi yönetimindeki 03 AK 218 plakalı otomobile çarparak, metrelerce sürükledi. İki araç da şarampole devrilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan Kezban Çivi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan Ela Can Çivi ile Zafer Çivi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ela Can Çivi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada ölen Kezban Çivi'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı Eskişehir-Seyitgazi istikametinde seyir halinde olan bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TIR'ın kaygan yolda karşı şeride geçerek, devrildiği görüldü. Çevredekilerin yardıma koşarak, yaralılara müdahale etmeye çalıştığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

